Niger, strage jihadista: uccise 137 persone

Sono 137 le persone uccise in diversi attacchi compiuti da uomini armati nei villaggi nella regione di Tahoua, in Niger. Il numero di vittime fa di questi attacchi il peggiore massacro di matrice jihadista mai commesso nel Paese africano. Uomini armati sono giunti sul posto in moto e hanno attaccato tre villaggi al confine con il Mali, sparando "a tutto ciò che si muoveva", ha riferito un funzionario locale.