Niger, leader giunta golpista: "Rispetteremo gli impegni internazionali"

In Niger il generale Abdourahmane Tchiani, ora a capo della giunta militare, si è rivolto alla nazione per spiegare le ragioni del golpe, esprimendo anche l'impegno a "rispettare tutti gli impegni internazionali".

Il generale ha denunciato alcune decisioni prese dal governo precedente sul fronte della sicurezza, come "la liberazioni di leader terroristici armati", ma anche "la mancanza di coordinamento con Mali e Burkina Faso in un'area in cui si concentrano le attività dei gruppi terroristici che stiamo combattendo".