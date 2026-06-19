Niger, almeno 13 morti in un attacco all'aeroporto di Niamey: è il secondo in sei mesi

Almeno undici soldati e due civili sono rimasti uccisi in un nuovo attacco rivendicato da presunti jihadisti all'aeroporto di Niamey, capitale del Niger, sei mesi dopo la prima offensiva rivendicata dal gruppo Stato Islamico.
Giovedì mattina, i responsabili dell'attacco, "alcuni dei quali indossavano cinture esplosive, hanno tentato di infiltrarsi nell'edificio del terminal dell'aeroporto di Niamey", ma "la rapida risposta delle forze di sicurezza ha impedito agli aggressori di raggiungerlo", ha dichiarato il ministero della Difesa. "Il bilancio provvisorio di questo vile tentativo di incursione è il seguente: da parte nostra, 13 martiri, tra cui 11 membri delle forze di difesa e sicurezza e 2 civili, e 4 feriti. Da parte nemica, 22 attentatori neutralizzati e circa venti sospetti arrestati", si legge nel comunicato. Secondo il ministero, che ha specificato che è in corso una "operazione su vasta scala da parte delle forze di difesa e sicurezza", "la situazione è sotto controllo" e "l'aeroporto internazionale, che è completamente sicuro, rimane aperto al traffico aereo". Tuttavia, il sito web specializzato Flightradar segnala che diversi voli per Niamey sono stati dirottati o hanno subito ritardi.
Il Niger è governato da quasi tre anni da una giunta militare che sta lottando per arginare la violenza jihadista che affligge il Paese. Alla fine di gennaio, l'aeroporto di Niamey e la base militare adiacente sono stati presi di mira per diverse ore in un attacco su larga scala respinto dall'esercito e dagli alleati russi.