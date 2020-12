New York Times: Washington disse "no" a Pfizer per ulteriori dosi di vaccino

IPA

Alcuni responsabili dell'amministrazione Trump la scorsa estate hanno rinunciato all'offerta di Pfizer di vendere agli Usa ulteriori dosi di vaccino anti-Covid. Lo riporta il New York Times, spiegando che ora la società farmaceutica statunitense potrebbe non essere in grado fino al prossimo giugno di fornire altri quantitativi del suo prodotto agli Usa. Questo per gli impegni già presi con altri Paesi.