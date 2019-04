New York, il sindaco De Blasio vieta la pubblicità degli alcolici

Martedì il sindaco di New York, Bill De Blasio, ha firmato un decreto che vieta la pubblicità di bevande alcoliche sui media di proprietà della città, incluse le pensiline degli autobus e le edicole. "Non c'è dubbio che troppi newyorkesi sono alle prese con problemi di abuso di droga e alcol", ha detto il sindaco in una dichiarazione.