Netanyahu a processo, manifestanti di fronte al tribunale di Gerusalemme

Afp

Benjamin Netanyahu è arrivato in tribunale a Gerusalemme per la ripresa del processo che lo vede accusato di corruzione, frode e abuso di potere. Fuori dell'aula sono presenti alcune decine di contestatori del premier israeliano. Nella strada antistante il tribunale si trova un solo sostenitore di Netanyahu: "Bibi" domenica aveva chiesto "ai suoi" di astenersi dal manifestare in ottemperanza alle limitazioni anti coronavirus.