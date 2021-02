Navalny a processo: "Chiedo il rilascio per me e per i prigionieri politici"

Ansa

"Chiedo il rilascio immediato per me e per tutti i prigionieri politici: questo teatrino è illegale". Lo ha detto Alexey Navalny durante l'udienza contro di lui. Il tribunale di Mosca deve decidere se commutare in pena reale, 3 anni e 6 mesi di carcere, la condizionale. In aula l'oppositore russo ha poi attaccato Vladimir Putin: "Passerà alla storia come un avvelenatore. Nell'indagine abbiamo dimostrato che è stato lui a commettere l'attentato".