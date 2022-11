Nato, media: Turchia non approverà ingresso Svezia entro fine anno

I protocolli di adesione della Svezia alla Nato non saranno ratificati entro la fine dell'anno dal Parlamento della Turchia.

Lo hanno detto a Bloomberg funzionari di Ankara che seguono il dossier, sostenendo che ci sono poche possibilità che la ratifica arrivi anche prima della prossime elezioni in Turchia, in programma a giugno del 2023. Secondo le fonti, il ritardo è dovuto al fatto che la Svezia non ha ancora soddisfatto le richieste di Ankara rispetto all'estradizione di sospetti militanti, ritenuti terroristi dalle stesse autorità turche.