Nato: "Italia alleato di grande valore da anni"

"L'Italia è un alleato di grande valore della Nato, contribuisce in molti modi alla nostra difesa collettiva".

Così il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in conferenza stampa a Bruxelles. "Sono stato di recente in Romania dove ho incontrato i piloti italiani che stanno aiutando a mantenere sicuro lo spazio aereo dell'Alleanza. Stanno dimostrando impegno e forza nel loro contributo a diverse operazioni, anche in Kosovo, dove l'Italia è un alleato fondamentale da molti anni", sottolinea.