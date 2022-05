Nato, Finlandia: "Minaccia nucleare è molto seria"

"Non avremmo preso questa decisione se non avessimo pensato che avrebbe rafforzato la nostra sicurezza nazionale: pensiamo che sia la giusta decisione.

La minaccia nucleare è molto seria, e non può essere isolata in una specifica regione se parliamo di armi nucleari". Lo ha detto la premier finlandese Sanna Marin in conferenza stampa, spiegando che la decisione di entrare nella Nato, insieme alla Svezia, "influenzerà tutta la regione baltica e rafforzerà le capacità di tutti i Paesi di difendersi".