Myanmar, hacker attaccano siti governativi gestiti dai militari

Un gruppo di hacker ha preso di mira i siti governativi gestiti dalla giunta militare del Myanmar in risposta alla chiusura di Internet imposta dalle autorità per la quarta notte consecutiva. Un gruppo chiamato "Hackers del Myanmar", ha colpito i siti della Banca Centrale, la pagina ufficiale dell'esercito , il sito del canale televisivo pubblico MRTV, l'autorita' portuale e l'agenzia per la Sicurezza alimentare e sanitaria.