Mondo
LA GUERRA IN UCRAINA

Mosca: uccisi oltre 800 soldati ucraini nelle ultime 24 ore

03 Gen 2026 - 07:03
© Afp

Le forze ucraine hanno perso fino a 810 militari nelle ultime 24 ore. Lo riferisce l'agenzia russa Tass citando diverse fonti dell'esercito di Mosca. Distrutti anche numerosi veicoli militari e almeno otto centri di controllo di droni ucraini.