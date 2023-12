Morto Gaston Glock, inventore della celebre pistola

Lo ha annunciato la sua azienda sul suo sito web. "In memoria di Gaston Glock, 19/07/1929 - 27/12/23. La perfezione continua", ha scritto Glock GmbH, accompagnando l'omaggio con un ritratto dell'uomo d'affari e una fascia nera. Gaston Glock aveva fondato la sua società d'armi nel 1963 a Deutsch-Wagram, in Austria. Il padre della semiautomatica "Glock" aveva studiato ingegneria meccanica a Vienna, prima di realizzare prototipi di pistole.

Nel 1982 vinse una gara d'appalto dell'esercito austriaco progettando un'arma da fuoco realizzata in gran parte con materiali non metallici. L`azienda, che oggi ha numerose filiali in tutto il mondo, è diventata un marchio globale grazie alla sua pistola, utilizzata con grande successo anche nel cinema.