In Congo, tra il 24 ottobre e il 5 dicembre 2024, ci sono stati 406 casi di una "malattia non diagnosticata" con 31 decessi. Lo riferisce l'Oms nell'aggiornamento sulla situazione, spiegando che i casi sono stati registrati nella zona sanitaria di Panzi nella provincia di Kwango, in una zona rurale e remota, e per la maggior pare riguarda bambini di età sotto i 5 anni.