"Milioni di mascherine a Cina", sotto accusa amministrazione Trump

Le industrie americane hanno spedito in Cina in gennaio e in febbraio mascherine e altro materiale protettivo per diversi milioni di dollari con l'incoraggiamento del governo federale, una mossa che secondo il Washington Post sottolinea l'incapacità dell'amministrazione Trump di riconoscere la minaccia della pandemia per gli Usa e di prepararsi all'emergenza. In quei due mesi il valore del materiale esportato è cresciuto di oltre il 1.000%.