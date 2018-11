Midterm: Proprietario di un bordello vince il seggio...da morto

Durante la sua campagna, il 72enne proprietario del Moonlight Bunny Ranch si era definito "il Trump di Pahrump", cittadina del Nevada. Dato che non è più in vita, il suo seggio verrà attribuito a un altro repubblicano. "E' un po' come Mosè: non ce l'ha fatta ad arrivare alla terra promessa con noi, ma speriamo vegli dall'aldilà", ha detto Chuck Muth, capo della campagna elettorale di Hof.