Microsoft: "Servizi ripristinati, effetto domino dal cloud Azure"

Microsoft ha ripristinato nel tardo pomeriggio di mercoledì tutti i suoi servizi, dopo un'interruzione durata circa quattro ore che ha interessato la sua piattaforma di cloud Azure.

A cascata, la criticità ha interessato anche servizi come Teams e Outlook, utilizzati da milioni di persone in tutto il mondo. La pagina di status di Azure mostra che l'interruzione è stata segnalata in Stati Uniti, Europa, Asia Pacifico, Medio Oriente e Africa.