Miami, collisione fra due aerei sulla pista dell'aeroporto: due feriti

Una collisione fra due aerei si è verificata nella serata di sabato sulla pista dell'aeroporto internazionale di Miami, in Florida, appena un giorno dopo che un blocco nazionale dei voli negli Usa durato più di 4 ore ha causato un caos nei trasporti, con migliaia di cancellazioni e ritardi. Secondo quanto riporta la Cnn citando il direttore della comunicazione dell'aeroporto, Greg Chin, nella collisione sono rimaste ferite due persone. Il fatto è avvenuto intorno alle 21.15 ora locale. "La punta dell'ala di un Boeing 737 di Copa Airlines ha urtato il muso di un Boeing 767 di UPS mentre gli aerei stavano rullando", ha riferito la Federal Aviation Administration (Faa). I controllori del traffico aereo avevano indicato all'equipaggio di Ups di dare la precedenza al volo Copa, ha precisato la Faa, che sta indagando sulla collisione. Ups ha dichiarato che sta collaborando con le autorità per determinare cosa sia successo. Anche Copa Airlines ha fatto sapere che collaborerà con le indagini.