Messico, rapiti quattro cittadini americani poco oltre il confine

Quattro americani sono stati rapiti in Messico poco dopo aver attraversato il confine a bordo di un minivan con la targa del North Carolina.

Lo afferma l'Fbi. "Tutto e quattro sono stati messi su un veicolo e portati via da uomini armati", prosegue la nota in cui gli agenti federali annunciano una ricompensa di 50mila dollari a chi aiuterà ad arrestare gli aggressori. Secondo un funzionario Usa, i quattro cittadini statunitensi potrebbero essere stati rapiti "per errore".