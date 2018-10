Merkel cede alle pressioni di Trump e apre all'import di gas Usa

Angela Merkel cede alle pressioni di Donald Trump e offre il sostegno del governo tedesco per cofinanziare la costruzione nel nord del Paese di un terminal da 500 milioni di euro per l'import di gas liquefatto americano. Lo scrive il Wall Street Journal, citando quanto avrebbe detto la cancelliera a un piccolo gruppo di parlamentari durante un incontro. Il presidente Usa aveva accusato Berlino per la sua quasi totale dipendenza energetica da Mosca.