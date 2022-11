Polonia, Meloni: "Fortissima preoccupazione, solidarietà ai polacchi"

Giorgia Meloni ha manifestato "fortissima apprensione e preoccupazione per quanto accaduto in Polonia".

Lo ha reso noto Palazzo Chigi. Il presidente del Consiglio ha inoltre espresso "solidarietà al governo e al popolo polacchi". In Indonesia per il G20, la Meloni si è riunita con gli alleati di Nato e Ue per valutare i prossimi passi. Si tratta, in ogni caso, di "un'ulteriore conferma della gravità e delle conseguenze dell'ingiustificata aggressione russa nei confronti dell'Ucraina".