Medio Oriente, Blinken: Usa contrari a azioni unilaterali contro pace

Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, in visita tra Gerusalemme e Ramallah, ha affermato che gli Stati Uniti si oppongono "ad azioni unilaterali che possano minare le prospettive per una giusta e durevole pace" in Medio Oriente. Parlando al termine dell'incontro con il presidente palestinese Abu Mazen, Blinken ha annunciato che l'amministrazione Biden chiederà al Congresso 75 milioni di dollari per l'assistenza economica ai palestinesi.