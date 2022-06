Media Usa: Biden rinvia viaggio in Medio Oriente da giugno a luglio

Joe Biden ha deciso di rinviare da fine giugno a luglio un possibile viaggio in Israele e soprattutto in Arabia Saudita: lo riferiscono le tv Usa Nbc e Cnn.

Secondo le indiscrezioni iniziali, il presidente Usa avrebbe dovuto recarsi in Medio Oriente dopo il G7 in Germania e il vertice Nato in Spagna. Ora il viaggio potrebbe vederlo partecipare ad un summit del Consiglio di cooperazione del Golfo, un forum diplomatico che riunisce più Paesi della regione. A suscitare critiche l'ipotesi di una tappa a Riad e di un incontro col principe Mohammed bin Salman, che Biden aveva aspramente criticato per il coinvolgimento nel caso Kashoggi.