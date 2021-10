Media: Trump chiede ad alleati di non collaborare a indagini Congresso

-afp

Secondo il "Washington Post" e "Politico", Donald Trump sta chiedendo ai suoi ex collaboratori alla Casa Bianca di non collaborare con le indagini in corso al Congresso sui fatti del 6 gennaio scorso. I media citano una lettera che un legale dell'ex presidente ha inviato all'ex capo dello staff della Casa Bianca Mark Meadows, all'ex stratega del tycoon Steve Bannon e ad altri tra i più stretti ex consiglieri.