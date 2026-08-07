Media: "Disordini nelle carceri dello Sri Lanka, almeno 3 morti"

Tre detenuti sono morti in "disordini" in due carceri dello Sri Lanka, quello di Magazine, a Colombo, e quello di Kuruwita, a circa 60 chilometri dalla capitale: lo riportano diversi media, tra cui la testata locale Ada Derana e l'agenzia indiana Pti, secondo la quale le autorità penitenziarie sostengono di aver dispiegato truppe per fermare le proteste, avvenute tra il 6 e il 7 agosto. Pti scrive inoltre che tredici detenuti sono rimasti feriti nel carcere di Magazine e altre dieci in quello di Kuruwita. Secondo l'Afp, "funzionari hanno attribuito le agitazioni crescenti al grave sovraffollamento" delle carceri del Paese che "ospitano circa quattro volte il numero di detenuti previsto dalla loro capacità".