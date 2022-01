Mattarella, Biden: "Congratulazioni al presidente, rafforzeremo i legami"

Ansa

"Congratulazioni al presidente Sergio Mattarella per la sua rielezione". Lo afferma il presidente americano Joe Biden, assicurando che i due leader continueranno gli "sforzi per rafforzare ulteriormente i legami fra Stati Uniti e Italia e affrontare la sfide comuni". "Mi è piaciuto il nostro incontro a Roma lo scorso ottobre e sono lieto di proseguire l'impegno per rendere più salda la partnership transatlantica e affrontare le sfide globali comuni", aggiunge il capo della Casa Bianca.