Mattarella ad Algeri: "Ue e Africa hanno un destino comune"

In visita ad Algeri, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha affermato: "L'Italia spinge per la collaborazione con i Paesi sull'altra sponda del Mediterraneo, che sono la porta per la cooperazione Ue-Africa. Penso che il futuro di Africa e Ue sia comune e in questo ambito l'Algeria ha un ruolo decisivo". Accanto al presidente Abdelmadjid Tebbourne, ha sottolineato: "Il felice rapporto Algeria-Italia può essere d'ispirazione".