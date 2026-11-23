Una persona è in ospedale dopo che una "sostanza sconosciuta" è stata rilasciata nell'aria durante un concerto alla Co-op Live di Manchester, l'arena più grande del Paese. Oltre 12mila persone sono state evacuate. Poco dopo le 22, la polizia ha dichiarato lo stato di emergenza in seguito a segnalazioni di persone che, durante il concerto del rapper Don Toliver, mostravano segni di intossicazione da stupefacenti. Più di 50 persone hanno necessitato di cure sul posto e sono state effettuate operazioni di "decontaminazione". Sui social sono circolati video che mostravano persone tossire e coprirsi la bocca mentre lasciavano il locale.