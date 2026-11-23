"Sostanza sconosciuta" nell'aria a concerto rap a Manchester: le immagini
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Una persona è in ospedale dopo che una "sostanza sconosciuta" è stata rilasciata nell'aria durante un concerto alla Co-op Live di Manchester, l'arena più grande del Paese. Oltre 12mila persone sono state evacuate. Poco dopo le 22, la polizia ha dichiarato lo stato di emergenza in seguito a segnalazioni di persone che, durante il concerto del rapper Don Toliver, mostravano segni di intossicazione da stupefacenti. Più di 50 persone hanno necessitato di cure sul posto e sono state effettuate operazioni di "decontaminazione". Sui social sono circolati video che mostravano persone tossire e coprirsi la bocca mentre lasciavano il locale.
Il servizio di ambulanza del North West (North West Ambulance Service) ha riferito che oltre 50 persone - alcune delle quali presentavano irritazioni agli occhi e problemi respiratori - sono state medicate sul posto. È stata inviata una squadra specializzata per la gestione di aree a rischio presso l'arena ed è stato comunicato che, a titolo precauzionale, erano in corso le operazioni di "decontaminazione".
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Inizialmente la polizia aveva pensato che potesse trattarsi di gas lacrimogeno, ma in seguito ha parlato di una "sostanza sconosciuta". "Chiunque abbia partecipato all'evento e abbia successivamente notato effetti collaterali o si sia sentito male, dovrebbe consultare un medico", ha annunciato il servizio di ambulanza.
"La nostra dichiarazione di stato di emergenza ci ha permesso di garantire che i servizi di emergenza e le agenzie partner possano collaborare in modo rapido ed efficace per coordinare una risposta sicura - ha sottolineato il vice capo della polizia Steph Parker. - Ora inizieremo a comprendere appieno di che sostanza si trattasse e come si sia verificato questo incidente".
Co-op Live ha dichiarato che si è verificato un "incidente tra la folla" e che sta collaborando con la polizia della Greater Manchester per "individuare la causa e prendere i provvedimenti opportuni".