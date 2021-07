Mali, sette soldati Onu feriti in attentato dinamitardo

-afp

In Mali sette "Caschi blu" della missione Onu in Mali (Minusma) sono rimasti feriti nell'esplosione di un ordigno artigianale avvenuta al passaggio del loro veicolo nella provincia di Mopti, nel centro del Paese. Lo ha reso noto la stessa Minusma. Il comando della missione non ha tuttavia specificato la nazionalità dei militari rimasti feriti.