Madrid, smantellato l'accampamento per la casa a Puerta del Sol

La "acampada" a Puerta del Sol a Madrid, l'accampamento degli attivisti per il diritto alla casa, allestito da poco più di cinque settimane è stato smantellato nella notte, hanno annunciato le autorità e gli organizzatori del movimento. "Lo sgombero dell'accampamento di Puerta del Sol si è svolto senza incidenti né episodi di violenza", hanno dichiarato fonti della delegazione del governo di Madrid, riferendo di 334 persone sgomberate e due fermi per "disobbedienza". Da parte loro, gli organizzatori del movimento hanno denunciato su Telegram "un intervento violento della polizia che ha causato numerosi feriti".