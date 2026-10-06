Regno Unito, morto a 86 anni lo scrittore Jeffrey Archer

Si è spento all'età di 86 anni lo scrittore britannico autore di bestseller ed ex politico Jeffrey Archer. A rendere nota la scomparsa di Archer è stato il suo editore HarperCollins, spiegando che l'autore è deceduto nella giornata di lunedì 5 ottobre "improvvisamente e serenamente nella sua casa, tra una sessione di scrittura e l'altra". Autore della Saga dei Clifton e di Caino e Abele, nel corso della sua carriera Archer ha venduto oltre 300 milioni di libri, secondo quanto riportato dalla Bbc.
Ex parlamentare conservatore, fu incarcerato per falsa testimonianza nel 2001 dopo essere stato riconosciuto colpevole di aver mentito in una causa per diffamazione del 1987 contro il Daily Star. Rilasciato nel 2003 tornò alla Camera dei Lord, dove rimase fino al suo ritiro nel 2024. Il suo ultimo libro, Adamo ed Eva, uscirà questa settimana, ha aggiunto la sua casa editrice, descrivendo Archer come un "maestro della narrazione" e aggiungendo che i lettori "significavano tutto per lui".