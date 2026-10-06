Regno Unito, morto a 86 anni lo scrittore Jeffrey Archer

Si è spento all'età di 86 anni lo scrittore britannico autore di bestseller ed ex politico Jeffrey Archer. A rendere nota la scomparsa di Archer è stato il suo editore HarperCollins, spiegando che l'autore è deceduto nella giornata di lunedì 5 ottobre "improvvisamente e serenamente nella sua casa, tra una sessione di scrittura e l'altra". Autore della Saga dei Clifton e di Caino e Abele, nel corso della sua carriera Archer ha venduto oltre 300 milioni di libri, secondo quanto riportato dalla Bbc.