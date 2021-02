Londra, Corte Suprema nega a "sposa dell'Isis" il diritto di tornare in Gb 

-afp

Il Regno Unito non deve permettere il rientro in patria di Shamima Begum, ventenne "sposa dell'Isis", fuggita da Londra nel 2015 quando aveva 15 anni per unirsi ai miliziani del Califfato in Siria. Lo ha stabilito la Corte Suprema di Londra, rovesciando un verdetto precedente che aveva dato ragione al ricorso presentato dalla ragazza e dalla sua famiglia contro la revoca della cittadinanza britannica decisa d'autorità nel febbraio 2019.