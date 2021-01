Libia, l'Onu chiede ai Paesi membri di inviare osservatori nel Paese

agenzia

Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, ha chiesto ai Paesi membri delle Nazioni Unite di nominare i loro osservatori da inviare in Libia con il compito di sovrintendere al cessate il fuoco. Inoltre, gli oisservatori dovranno mettere a punto un meccanismo per eleggere il nuovo primo ministro. Si tratta della prima volta che l'Onu interviene direttamente sul terreno per garantire il cessate il fuoco in Libia.