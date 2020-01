Libia, Erdogan: "Probabile presenza dell'Onu con osservatori"

La Turchia auspica un "accordo per il cessate il fuoco permanente in Libia". Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, al termine del colloquio con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. "Dopo il mio incontro con Antonio Guterres posso dire che può esserci la probabilità di una presenza Onu in Libia. Da osservatori le Nazioni unite possono essere presenti", ha aggiunto.