Lettonia, aperte le urne per le elezioni politiche

Hanno avuto inizio regolarmente alle 8 di stamane (ora lettone, le 7 in Italia) per concludersi alle 20 le elezioni per il rinnovo dei 100 seggi del Parlamento unicamerale della Lettonia. Gli elettori potranno scegliere i membri del nuovo Parlamento tra i 1.428 candidati di quattordici liste. Gli ultimi sondaggi accreditano Lista unita, il partito del primo ministro, Andris Kulbergs, come primo partito con oltre il 14% delle preferenze, seguito dal movimento populista Potere sovrano con il 9,4%. Secondo i dati resi noti dalla Commissione elettorale centrale, oltre 169.000 elettori, pari all'11,2% degli aventi diritto, hanno già espresso la loro preferenza approfittando del voto anticipato. Sul voto pesa la grande minoranza russa nel paese che esprime due partiti filo-Putin entrambi dati attorno al 10% dei consensi.