Lavrov: "La Russia si oppone all'indipendenza di Taiwan"

28 Dic 2025 - 06:13
La Russia si oppone all'indipendenza di Taiwan in qualsiasi forma poiché questo territorio è parte integrante della Cina. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov in un'intervista alla Tass. "La posizione di principio della Russia sulla questione di Taiwan è ben nota, rimane immutata ed è stata ripetutamente ribadita ai massimi livelli. La Russia riconosce Taiwan come parte integrante della Cina e si oppone all'indipendenza dell'isola in qualsiasi forma", ha detto il ministro.

