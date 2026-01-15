La Germania esce dalla recessione: nel 2025 Pil +0,2%

In Germania nel 2025 il Pil è aumentato dello 0,2% rispetto all'anno precedente. Al netto degli effetti di calendario, il prodotto interno lordo è aumentato dello 0,3%, lo ha comunicato Ruth Brand, presidente dell'ufficio federale di Statistica tedesco. "Dopo due anni di recessione, l'economia è quindi tornata a crescere leggermente, soprattutto grazie al fatto che nel 2025 le famiglie hanno ripreso a consumare. La crescita è dovuta principalmente all'aumento della spesa per consumi delle famiglie e dello Stato. Le esportazioni, invece, sono diminuite", ha affermato Brand.