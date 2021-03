La Cina protesta con la Farnesina per le sanzioni Ue

dal-web

L'ambasciatore cinese in Italia "ha presentato rimostranze al ministero degli Esteri italiano in merito alla decisione dell'Unione Europea di imporre sanzioni unilaterali alla Cina con la scusa della presunta questione dei diritti umani nello Xinjiang". Lo scrive l'ambasciata in una nota, sottolineando che "l'Unione Europea" ha adottato tali sanzioni "sulla base di menzogne e disinformazioni fabbricate ad arte in chiave anti-Cina".