L'Onu lancia una commissione sul "controllo umano" dell'Ia

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite António Guterres ha chiesto "meno clamore e meno paura" riguardo l'intelligenza artificiale e ha annunciato la creazione di una commissione Onu per esaminare il "controllo umano" di questa tecnologia. "La scienza informa - ha dichiarato Guterres al World AI Summit, in India - ma gli esseri umani decidono. Il nostro obiettivo è rendere il controllo umano una realtà tecnica, non uno slogan". Guterres ha anche chiesto "meno clamore, meno paura, più fatti e prove" sull'argomento.