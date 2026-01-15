Logo Tgcom24
Mondo
SEGNALI DI GUERRA

L'Iran chiude lo spazio aereo, permessi solo per gli autorizzati

La segnalazione dal sito Flightradar24: deserto lo spazio sopra la Repubblica Islamica

15 Gen 2026 - 00:17
© flightradar 24

Il sito di monitoraggio del traffico aereo 'FlightRadar24' informa che l'Iran ha emesso un 'notam' - un avviso ai piloti e alle compagnie aeree - che chiude lo spazio aereo a tutti i voli, tranne ai voli internazionali da/per l'Iran con permesso. 