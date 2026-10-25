L'aeroporto internazionale di Riad riprende i voli

L'aeroporto internazionale di Riad, capitale dell'Arabia Saudita, ha annunciato sabato sera, 24 ottobre, che i voli riprenderanno il giorno seguente, ponendo fine a una chiusura durata due settimane, scattata in seguito agli attacchi sferrati dagli Houthi yemeniti (i quali continuano a colpire il Regno). "Si comunica che, a partire da domenica 25 ottobre 2026, il Terminal 1 dell'aeroporto internazionale King Khalid di Riad sarà destinato ai voli nazionali, mentre il Terminal 2 sarà riservato ai voli internazionali operati da vettori nazionali", ha reso noto l'aeroporto sulla piattaforma X.