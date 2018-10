Kosovo: sei persone accusate di preparare piani terroristici

La procura speciale del Kosovo ha accusato sei persone, arrestate lo scorso giugno, di aver pianificato attacchi terroristici contro vari obiettivi nel Paese, comprese discoteche, chiese e le truppe della Kfor, la Forza Nato in Kosovo. Il gruppo, cinque uomini e una donna, intendeva creare una organizzazione per mettere in atto azioni di terrorismo, compresi attacchi suicidi, anche in Francia, Belgio, Albania e Macedonia.