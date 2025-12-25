Kilimangiaro, elicottero si schianta: tra le vittime due turisti cechi

Cinque persone sono morte dopo che un elicottero di soccorso della KiliMedia Aviation si è schiantato sul Kilimangiaro. "L’incidente è avvenuto tra il Kibo Peak e il Barafu Camp" ha dichiarato il comandante della polizia regionale del Kilimanjaro, Simon Maigwa. L’elicottero stava trasportando pazienti legati a un tour operator al momento dello schianto. Tra le vittime ci sono due turisti della Repubblica Ceca, una guida turistica, il pilota e un medico, Jimmy Daniel. Secondo i primi rapporti, il velivolo ha preso fuoco all’impatto. Le cause dell’incidente non sono ancora state ufficialmente accertate