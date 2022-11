Kiev: senza corrente elettrica 450mila abitazioni

A Kiev sono senza corrente elettrica circa 450mila abitazioni: si tratta di quasi il doppio rispetto ai giorni precedenti.

I black out si verificano a causa del sovraccarico del nodo centrale del sistema elettrico del Paese. "Risparmiate energia elettrica il più possibile, perché la situazione rimane difficile", è stato l'appello del sindaco della capitale ucraina, Vitali Klitschko. In tutto il Paese, secondo quanto riferito dal presidente Volodymr Zelensky sono circa 4,5 milioni gli ucraini che non hanno elettricità.