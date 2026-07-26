Kenya, governo abbandona progetto Usa di nuova autostrada Nairobi-Mombasa

Il governo del Kenya ha deciso di abbandonare il progetto guidato dalla società statunitense Everstrong Capital per la costruzione di una nuova autostrada fra Nairobi e Mombasa, optando per l'ampliamento dell'attuale superstrada nazionale. La decisione, riferisce il sito di informazione Kenyans, emerge da un documento del ministero del Tesoro, secondo cui il progetto prevede l'estensione dell'attuale arteria a quattro corsie e la sua trasformazione in una strada a pedaggio con accessi controllati. Il nuovo piano, affidato alla Kenya National Highways Authority (KeNha), interesserà i 461 chilometri della tratta tra Nairobi e Mombasa e prevede soluzioni progettuali volte a limitare l'impatto sui centri abitati, sulle attività economiche e sulla viabilità locale.