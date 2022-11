Istanbul, Tajani: "Non risultano italiani coinvolti nell'esplosione"

A Istanbul non risultano italiani tra le vittime e i feriti dell'esplosione.

Lo ha fatto sapere il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, dopo la deflagrazione avvenuta in una via molto affollata della città turca. Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha scritto su Twitter: "Sono terribili le immagini di Istanbul, voglio esprimere le nostre più sentite condoglianze alla Turchia per l'attentato subito e la morte di cittadini innocenti".