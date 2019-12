Israele, telefonata tra Netanyahu e Putin su Siria e Iran

Telefonata tra Benjamin Netanyahu e Vladimir Putin per esaminare la situazione in Siria e la politica dell'Iran. Lo ha riferito l'ufficio del premier israeliano. La telefonata arriva dopo l'avvertimento espresso dal capo di Stato maggiore gen. Aviv Kochavi secondo cui esiste il rischio di un confronto militare limitato fra Israele ed Iran per via della penetrazione militare di quel Paese in Siria ed Iraq.