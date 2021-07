Israele, Salvini: "Gerusalemme capitale, ho ribadito il mio impegno"

tgcom24

"Ho ribadito la mia firma all'impegno per spostare a Gerusalemme la capitale di Israele". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, intervenendo alla presentazione del libro di Gennaro Sangiuliano "Reagan, il presidente che cambiò la politica americana". Salvini ha così confermato il suo sostegno a favore di Gerusalemme capitale "come è giusto che sia e come il presidente Trump ha voluto che fosse", ha spiegato.