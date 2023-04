Israele, nuove proteste contro la riforma della giustizia

Nuove proteste in Israele contro la riforma della giustizia del governo di Benjamin Netanyahu.

Secondo gli organizzatori saranno 150 i luoghi coinvolti dalle dimostrazioni indette per la tredicesima settimana consecutiva. Oltre Tel Aviv, sono in programma a Haifa, a Gerusalemme (nei pressi della residenza del premier) e in altri centri. A Rehovot (nel centro del Paese), come a Goma (nord) i media hanno segnalato centinaia di persone scese in strada. Nonostante Netanyahu abbia per ora fermato la discussione della legge alla Knesset e maggioranza e opposizione siano in trattativa, le organizzazioni delle manifestazioni non si fidano della mossa di Netanyahu.