Israele, ministro istruzione contro omosessuali: è polemica

Il ministro dell'istruzione Rafi Peretz è al centro di polemiche per essersi espresso, non per la prima volta, contro la omosessualità. In un'intervista con Yediot Ahronot gli è stato chiesto di chiarire come reagirebbe se apprendesse che uno dei suoi figli è omosessuale, Peretz ha risposto: "Ringraziando il Cielo i miei figli sono cresciuti in un ambiente naturale e sano e mettono su le proprie famiglie basandosi su valori ebraici"